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Spor

Tottenham, Everton'ı iki golle geçti

İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Everton'ı konuk eden Tottenham, rakibini 2-1 mağlup etti.

AA23 Aralık 2023 Cumartesi 23:15 - Güncelleme:
Tottenham, Everton'ı iki golle geçti
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Ligde 4 maçtır kaybetmeyen Everton'ı ağırlayan Tottenham, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Ev sahibi ekibin gollerini Richarlison ve Heung-min Son atarken, konuk takımın golünü Andre Gomes kaydetti.

Bu arada Fulham-Burnley maçında düdük çalan Rebecca Welch, Premier Lig tarihinde maç yöneten ilk kadın hakem olarak tarihe geçti.

Ligde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

West Ham-Manchester United: 2-0

Nottingham Forest-Bournemouth: 2-3

Fulham-Burnley: 0-2

Tottenham-Everton: 2-1

Luton Town-Newcastle United: 1-0

Liverpool-Arsenal: 1-1

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