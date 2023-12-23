Tottenham, Everton'ı iki golle geçti

Ligde 4 maçtır kaybetmeyen Everton'ı ağırlayan Tottenham, sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Ev sahibi ekibin gollerini Richarlison ve Heung-min Son atarken, konuk takımın golünü Andre Gomes kaydetti.
Bu arada Fulham-Burnley maçında düdük çalan Rebecca Welch, Premier Lig tarihinde maç yöneten ilk kadın hakem olarak tarihe geçti.
Ligde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
West Ham-Manchester United: 2-0
Nottingham Forest-Bournemouth: 2-3
Fulham-Burnley: 0-2
Tottenham-Everton: 2-1
Luton Town-Newcastle United: 1-0
Liverpool-Arsenal: 1-1