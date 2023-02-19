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Spor

Tottenham evinde 3 puanı 2 golle aldı

Tottenham, İngiltere Premier Lig'in 24. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği West Ham'ı 2-0 yenerek puanını 42'ye çıkardı ve 4. sıraya yükseldi.

19 Şubat 2023 Pazar 21:56 - Güncelleme:
Tottenham evinde 3 puanı 2 golle aldı
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Premier Lig'in 24. haftasında Tottenham ile West Ham karşı karşıya geldi. Tottenham Hotspur Stadium'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı.

Tottenham'a galibiyeti getiren golleri 56. dakikada Emerson Royal ve 72. dakikada Son Heung-Min kaydetti.

Son 4 maçta 3. galibiyetini alan Tottenham, puanını 42'ye yükseltti ve maç fazlasıyla 4. sıraya yükseldi. Galibiyet hasreti 3 maça çıkan West Ham, 20 puanda ve küme düşme hattında kaldı.

Tottenham, gelecek hafta İngiltere Premier Lig'de sahasında Chelsea'yi ağırlayacak. West Ham ise sahasında Nottingham Forest ile kritik bir maça çıkacak.

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