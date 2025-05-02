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Spor

Tottenham evinde final kapısını araladı

Tottenham, UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında konuk ettiği Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup ederek rövanş öncesi avantajı elde etti.

Haber Merkezi2 Mayıs 2025 Cuma 00:24 - Güncelleme:
Tottenham evinde final kapısını araladı
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UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında Tottenham, sahasında Bodo/Glimt'i konuk etti.

Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Tottenham, 3-1 kazandı.

Tottenham'a galibiyeti getiren golleri, maçın henüz 40. saniyesinde Brennan Johnson, 34. dakikada James Maddison ve ikinci yarıda 61. dakikada penaltı noktasından Dominic Solanke kaydetti.

Konuk ekibin tek golünü ise 83. dakikada Ulrik Saltnes kaydetti.

Karşılaşmanın rövanşı, 8 Mayıs'ta Bodo/Glimt'in ev sahipliğinde oynanacak.

Tur atlayan takım, Athletic Bilbao - Manchester United eşleşmesinin kazananı ile oynayacak finalde kozlarını paylaşacak.

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