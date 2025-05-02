Tottenham evinde final kapısını araladı

UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında Tottenham, sahasında Bodo/Glimt'i konuk etti.
Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Tottenham, 3-1 kazandı.
Tottenham'a galibiyeti getiren golleri, maçın henüz 40. saniyesinde Brennan Johnson, 34. dakikada James Maddison ve ikinci yarıda 61. dakikada penaltı noktasından Dominic Solanke kaydetti.
Konuk ekibin tek golünü ise 83. dakikada Ulrik Saltnes kaydetti.
Karşılaşmanın rövanşı, 8 Mayıs'ta Bodo/Glimt'in ev sahipliğinde oynanacak.
Tur atlayan takım, Athletic Bilbao - Manchester United eşleşmesinin kazananı ile oynayacak finalde kozlarını paylaşacak.