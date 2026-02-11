İSTANBUL 10°C / 7°C
Spor

Tottenham evinde Newcastle'a kaybetti

Tottenham, Premier Lig'in 26. haftasında sahasında Newcastle United'a 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla Londra ekibinin galibiyet hasreti sürerken, konuk ekip 3 puanı hanesine yazdırdı.

11 Şubat 2026 Çarşamba 01:30
Tottenham evinde Newcastle'a kaybetti
İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Tottenham, sahasında Newcastle United ile karşı karşıya geldi.

Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan mücadelede Newcastle United, 2-1'lik skorla galip geldi.

Newcastle United'ın gollerini 45+6. dakikada Malick Thiaw ile 68. dakikada Jacob Ramsey kaydetti. Tottenham'ın tek golü ise 64. dakikada Archie Gray'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Tottenham'ın galibiyet hasreti 8 maça çıkarken, Londra ekibi 29 puanda kaldı. Newcastle United ise 4 maç sonra galibiyet alarak puanını 36'ya yükseltti.

Tottenham, 27. haftada sahasında ligin lideri Arsenal'i konuk edecek. Newcastle United ise Manchester City deplasmanına çıkacak.

