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Spor

Tottenham, evinde Southampton'a takıldı

Tottenham, İngiltere Premier Lig'in 23. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Southampton'a 3-2 mağlup oldu.

10 Şubat 2022 Perşembe 00:50 - Güncelleme: 10 Şubat 2022 Perşembe 00:50
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İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında Tottenham, kendi sahasında Southampton ile karşı karşıya geldi.

Tottenham, mücadele iki kez öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Karşılaşmada Tottenham'ın gollerini 18. dakikada Jan Bednarek (kendi kalesine) ve 70. dakikada Heung-Min Son kaydetti.

Southampton'a galibiyeti getiren golleri ise 23. dakikada Armando Broja, 79. dakikada Muhammed Elyounoussi ve 82. dakikada Che Adams kaydetti.

Bu sonucun ardından ligde üst üste ikinci mağlubiyetini alan Tottenham, 36 puanda kaldı. Southampton ise iki maç aradan sonra kazandı ve puanını 28'e yükseltti.

Ligin bir sonraki haftasında Tottenham, Wolves ile karşı karşıya gelecek. Southampton ise bu kez Manchester United deplasmanına konuk olacak.

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