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Spor

Tottenham evinde Southampton'ı 4 golle geçti

Tottenham, İngiltere Premier Lig'in ilk hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Southampton'ı 4-1 mağlup ederek 3 puanı aldı.

6 Ağustos 2022 Cumartesi 18:59 - Güncelleme:
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Premier Lig'in ilk haftasında Tottenham Hotspur ve Southampton karşı karşıya geldi. Tottenham Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Tottenham 4-1'lik skorla kazandı.

Southampton, 12. dakikada James Ward-Prowse'un golüyle öne geçti. Tottenham, bu gole 21. dakikada Ryan Sessegnon'un golüyle cevap verdi. 31. dakikada Eric Dier Tottenham'ı öne geçirdi.

60. dakikada Muhammed Salisu'nun kendi kalesine attığı gol ve 63. dakikada Dejan Kulusevski golleri maçın skorunu belirledi.

Tottenham, bu galibiyetle birlikte lige 3 puanla başladı. Southampton ise ilk haftayı puansız geçti.

Premier Lig'in 2. haftasında Tottenham, Chelsea'ye konuk olacak. Southampton ise Leeds'i ağırlayacak.

Premier Lig'de aynı saatte başlayan diğer maçların skorları şöyle:

Bournemouth 1-0 Aston Villa

Leeds 2-1 Wolves

Newcastle 2-0 Nottingham

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