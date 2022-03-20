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Spor

Tottenham evinde West Ham United'ı 3 golle geçti

Tottenham, İngiltere Premier Lig'in 30. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği West Ham United'ı 3-1 mağlup ederek puanını 51'e yükseltti.

20 Mart 2022 Pazar 22:41 - Güncelleme: 20 Mart 2022 Pazar 22:41
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Premier Lig'in 30. haftasında Tottenham, West Ham United'ı konuk etti. Tottanham Hotspur Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-1 kazandı.

Tottanham'a galibiyeti 9. dakikada West Hamlı Kurt Zouma'nın kendi kalesine attığı gol ile Son Heung-min'in 24 ve 88. dakikalarda attığı goller getirdi.

West Ham'ın tek golünü ise 35. dakikada Said Benrahma kaydetti.

Bu sonuçla birlikte 51 puana ulaşan Tottenham, ligde 5. sıraya yerleşti. 48 puanda kalan West Ham ise 7. sırada konumlandı.

Gelecek hafta Tottenham, Newcastle United'ı konuk edecek. West Ham ise Everton'u ağırlayacak.

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