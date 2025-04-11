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Tottenham-Frankfurt maçında kazanan çıkmadı

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Tottenham ile Eintracht Frankfurt, İngiltere'de karşı karşıya geldi. Taraflar sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Haber Merkezi11 Nisan 2025 Cuma 00:09 - Güncelleme:
Tottenham-Frankfurt maçında kazanan çıkmadı
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UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Tottenham, sahasında Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya geldi. Tottenham Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 tamamlandı.

Eintracht Frankfurt, 6. dakikada Hugo Ekitike'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Tottenham'a eşitliği getiren golü 26. dakikada Pedro Porro attı.

Eintracht Frankfurt'ta Can Uzun, 90. dakikada oyuna dahil oldu.

Tottenham ve Eintracht Frankfurt arasından yarı finale çıkacak takımı rövanş karşılaşması belirleyecek.

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 17 Nisan Perşembe günü Almanya'da oynanacak.

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