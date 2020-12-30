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Spor

Tottenham-Fulham maçına koronavirüs engeli

İngiltere Premier Lig'de bugün oynanması planlanan Tottenham-Fulham karşılaşması, Fulham'da görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

AA30 Aralık 2020 Çarşamba 18:47 - Güncelleme: 30 Aralık 2020 Çarşamba 18:47
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Premier Lig'den yapılan açıklamada, Fulham Kulübündeki Kovid-19 vakalarında artış yaşandığı ve bugün birkaç futbolcunun daha semptom gösterdiği belirtildi.

Ligin 16. haftasında bu akşam oynanması planlanan Tottenham-Fulham mücadelesinin tedbir amaçlı ertelendiği duyuruldu.

Kararın açıklanmasından bir süre önce Instagram hesabından paylaşım yapan Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho ise, "Saat 6'da maçımız var ama oynayıp oynamayacağımızı hala bilmiyoruz. Dünyanın en iyi ligi." diyerek tepkisini dile getirdi.

Ligde geçen pazartesi günkü Everton-Manchester City karşılaşması da koronavirüs vakaları sebebiyle oynanamamıştı.

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