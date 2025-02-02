Tottenham galibiyet hasretini bitirdi

İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Tottenham, deplasmanda Brentford ile karşı karşıya geldi.

Gtech Community Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip 2-0 kazandı.

Tottenham'a galibiyeti getiren golleri 29. dakikada kendi kalesine Vitaly Janelt ve 87. dakikada Pape Matar Sarr kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Tottenham, 7 maç sonra ilk kez kazandı ve 27 puana yükseldi. Brentford ise 31 puanda kaldı.

Ligde bir sonraki hafta Tottenham, Manchester United'ı konuk edecek. Brentford ise West Ham'a konuk olacak.