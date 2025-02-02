İSTANBUL 12°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Şubat 2025 Pazar / 4 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,8609
  • EURO
    37,2521
  • ALTIN
    3228.24
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Tottenham galibiyet hasretini bitirdi

İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Tottenham, deplasmanda Brentford'u 2-0 mağlup etti. Tottenham, ligde 7 maç sonra ilk kez kazandı.

Haber Merkezi2 Şubat 2025 Pazar 19:50 - Güncelleme:
Tottenham galibiyet hasretini bitirdi
ABONE OL

İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Tottenham, deplasmanda Brentford ile karşı karşıya geldi.

Gtech Community Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip 2-0 kazandı.

Tottenham'a galibiyeti getiren golleri 29. dakikada kendi kalesine Vitaly Janelt ve 87. dakikada Pape Matar Sarr kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Tottenham, 7 maç sonra ilk kez kazandı ve 27 puana yükseldi. Brentford ise 31 puanda kaldı.

Ligde bir sonraki hafta Tottenham, Manchester United'ı konuk edecek. Brentford ise West Ham'a konuk olacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.