Tottenham Hotspur'dan savunmaya şartlı hamle

Tottenham Hotspur, yaz transfer dönemi için savunma hattını güçlendirmeye hazırlanıyor.

The Athletic'in haberine göre, Kuzey Londra ekibi Bournemouth forması giyen Marcos Senesi ile ileri düzey görüşmeler yürütüyor.

Transferin gerçekleşmesi ise Premier League'de kalınması şartına bağlanmış durumda.

28 yaşındaki stoperin temmuz ayında sözleşmesinin sona erecek olması nedeniyle serbest kalacak olması, Tottenham'ı transferde avantajlı konuma getiriyor.

Londra temsilcisinin, Arjantinli savunmacı için en güçlü aday olduğu belirtilirken, henüz resmi bir anlaşma sağlanmadığı ve oyuncuya başka kulüplerin de ilgi gösterdiği ifade edildi.

PERFORMANSI

Bu sezon Bournemouth formasıyla 33 maça çıkan Senesi, 3 asist yaptı.