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Spor

Tottenham ikinci yarıda döndü!

Tottenham, Premier Lig'in 22. haftasında Brentford'u konuk etti. Londra ekibi ilk yarısını 1-0 geride kapattığı mücadeleyi 3-2 kazanarak puanını 43'e yükseltti.

1 Şubat 2024 Perşembe 01:05 - Güncelleme:
Tottenham ikinci yarıda döndü!
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Premier Lig 22. hafta maçında Tottenham Hotspur ile Brentford karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Tottenham Hotspur 3-2 kazandı.

Karşılaşmanın 15. dakikasında Neal Maupay ile öne geçen Brentford ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıya hızlı başlayan Tottenham, 48. dakikada Iyenoma Udogie ile skoru eşitledi. İlk golün hemen ardından dakikalar 49'u gösterdiğinde bu kez sahne alan Brennan Johnson Tottenham'ı iki dakika içerisinde öne geçirdi. Baskısını artıran Tottenham, 56. dakikada Richarlison'un golüyle skoru 3-1 yaptı ve rahatladı. Brentford'da Ivan Toney, 67. dakikada attığı golle farkı bire indirse de bu gol puan için yeterli olmadı.

Bu sonuçla birlikte Tottenham 43 puana yükseldi. Brentford ise 22 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maçında Tottenham, Everton deplasmanına gidecek. Brentford, sahasında Manchester City'i ağırlayacak.

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