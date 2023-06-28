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Spor

Tottenham, James Maddison'u kadrosuna kattı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, orta saha oyuncusu James Maddison'ı renklerine bağladı.

AA28 Haziran 2023 Çarşamba 23:38 - Güncelleme:
Tottenham, James Maddison'u kadrosuna kattı
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Ange Postecoglou'nu teknik direktörlüğe getiren Tottenham, orta saha oyuncusu James Maddison'ı renklerine bağlayarak kaleci Guglielmo Vicario'nun ardından ikinci transferini gerçekleştirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Leicester City forması giyen 26 yaşındaki İngiliz futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığını kaydedildi.

Leicester City formasıyla beş sezonda tüm kulvarlarda 203 maça çıkan Maddison, 55 gol attı.

Teknik direktörlüğe Ange Postecoglou'nu getiren Tottenham, kaleci Guglielmo Vicario'nun ardından orta saha oyuncusu James Maddison'ı renklerine kattı. Bu sayede ikinci transferini gerçekleştirmiş oldu.

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