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Spor

Tottenham kancayı Barcelona'nın yıldızı Ansu Fati'ye taktı

Transfer çalışmalarını sürdüren Tottenham, Barcelona forması giyen 20 yaşındaki genç forvet Ansu Fati'yi kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

30 Ağustos 2023 Çarşamba 15:18 - Güncelleme:
Tottenham kancayı Barcelona'nın yıldızı Ansu Fati'ye taktı
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Bu sezon Premier Lige fırtına gibi başlayan Tottenham bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Tottenham sol kanat transferi için Barcelona'dan ayrılması gündemde olan Ansu Fati'yi kadrosuna katmak için harekete geçti.

ADI WOLVES İLE DE ANILMIŞTI

Sky Sports'un haberine göre Tottenham hücum rotasyonunu genişletmek için Barcelona'dan ayrılması beklenen 20 yaşındaki İspanyol sol kanat Ansu Fati'yi kiralık olarak kadrosuna katmak için görüşmeleri hızlandırdı.

Transfer döneminin başında Barcelona'nın, Wolverhampton'dan Ruben Neves'i kadrosuna katmak için takasta önerdiği Ansu Fati, Barcelona teknik direktörü Xavi'nin iyice gözünden düşmüş durumda.

51 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon yalnızca 14'ü ilk 11 olmak üzere toplamda 51 resmi maça çıkan Ansu Fati bu karşılaşmalarda 10 gol, 3 asistlik katkı sağladı.

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