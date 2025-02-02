Tottenham, Kevin Danso transferini duyurdu

Ara transfer döneminde adı Fenerbahçe ve Galatasaray'la da anılan Kevin Danso Premier Lig'e transfer oldu.

Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Wolverhampton'ın da transfer listesinde yer alan deneyimli stoper Tottenham'la sözleşme imzaladı.

Tottenham, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Kevin Danso transferini resmen duyurdu.

İngiliz basınında çıkan haberlerde, Kuzey Londra ekibinin bu transfer için 21 milyon sterlin ödeyeceği ifade edildi.

Danso'nun Tottenham'a transfer olmak istemesi nedeniyle menajerinin Wolverhampton'la yaptığı görüşmeleri sonlandırdığı aktarıldı.

26 yaşındaki stoper bu sezon 14 maçta süre alırken gol veya asist kaydedemedi. Danso daha önce Augsburg, Fortuna Düsseldorf ve Southampton formalarını giymişti.