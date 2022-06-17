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Spor

Tottenham, Lautaro Martinez'in peşinde

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın Inter forması giyen Lautaro Martinez'i kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

17 Haziran 2022 Cuma 19:42 - Güncelleme:
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Tottenham, teknik direktör Antonio Conte'nin talepleri doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor. İngiliz ekibinin listesinde ise ilk sırada Inter'in yıldızı Lautaro Martinez bulunuyor.

Alfredo Pedulla'nın haberine göre Tottenham teknik direktörü Antonio Conte, Inter'de birlikte çalıştığı Lautaro Martinez'i kadrosunda görmek istiyor. Bu doğrultuda çalışmalarına başlayan İngiliz ekibi ise 90 milyon Euro'luk bir teklif sunmaya hazırlanıyor.

INTER'DE KALMAK İSTİYOR

Ancak Arjantinli yıldız Inter'den ayrılmak istemiyor. Futbolcunun menajeri de 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Martinez'in erkenden takımdan ayrılma olasılığını reddetti.

2018 yılında Racing Club'tan Inter'e transfer olan 24 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon 49 maçta forma giyerken, 25 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.

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