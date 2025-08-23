Tottenham, Manchester City'i 2 golle geçti

Premier Lig'in 2. haftasında Manchester City, sahasında Tottenham ile karşı karşıya geldi. Manchester City, Etihad Stadyumu'nda oynanan maçtan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

Karşılaşmada Tottenham'a galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Brennan Johnson ve 45+2. dakikada Joao Palhinha attı.

Sezonun ilk iç saha maçını Tottenham karşısında oynayan Pep Guardiola'nın ekibi Manchester City, sahadan mağlup ayrıldı.

Manchester City taraftarları, ikinci goldeki hatasının ardından kaleci James Trafford'a tepki gösterdi.

Bu sonucun ardından Manchester City, ligde iki hafta sonunda 3 puanda kaldı. Tottenham ise iki maçta da kazanarak puanını 6 yaptı.

Manchester City, ligin bir sonraki haftasında Brighton ie deplasmanda karşılaşacak. Tottenham, sahasında Bournemouth'u konuk edecek.