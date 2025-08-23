İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ağustos 2025 Cumartesi / 29 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,1434
  • EURO
    48,335
  • ALTIN
    4443.92
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Tottenham, Manchester City'i 2 golle geçti
Spor

Tottenham, Manchester City'i 2 golle geçti

Tottenham, İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında konuğu olduğu Manchester City'i 2-0 mağlup etti.

Haber Merkezi23 Ağustos 2025 Cumartesi 16:40 - Güncelleme:
Tottenham, Manchester City'i 2 golle geçti
ABONE OL

Premier Lig'in 2. haftasında Manchester City, sahasında Tottenham ile karşı karşıya geldi. Manchester City, Etihad Stadyumu'nda oynanan maçtan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

Karşılaşmada Tottenham'a galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Brennan Johnson ve 45+2. dakikada Joao Palhinha attı.

Sezonun ilk iç saha maçını Tottenham karşısında oynayan Pep Guardiola'nın ekibi Manchester City, sahadan mağlup ayrıldı.

Manchester City taraftarları, ikinci goldeki hatasının ardından kaleci James Trafford'a tepki gösterdi.

Bu sonucun ardından Manchester City, ligde iki hafta sonunda 3 puanda kaldı. Tottenham ise iki maçta da kazanarak puanını 6 yaptı.

Manchester City, ligin bir sonraki haftasında Brighton ie deplasmanda karşılaşacak. Tottenham, sahasında Bournemouth'u konuk edecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Sokak ortasında kurşun yağdırdı: Enişte katili kameralara yakalandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.