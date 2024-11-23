Tottenham, Manchester City'i dağıttı

İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Ange Postecoglou'nun ekibi Tottenham deplasmanda Pep Guardiola'nın ekibi Manchester City'i 4-0 mağlup etti.

Etihad Stadyumu'nda oynanan maçta Tottenham'ın gollerini 13 ve 20. dakikalarda James Maddisoni 52. dakikada Pedro Porro ve 90+3'te Brennan Johnson kaydetti.

Manchester City'de yeni sözleşme sonrası ilk maçına çıkan Pep Guardiola, Tottenham karşısında alınan mağlubiyetle büyük bir şoka uğramış oldu.

Bu sonuçla birlikte ligdeki mağlubiyet serisi 3 maça çıkan Manchester City tam 53 maç sonra evinde kaybetti. Öte yandan Pep Guardiola, kariyerinde ilk kez üst üste 5 maç kaybetmiş oldu.

Manchester City 23 puanda kalarak maç eksiği bulunan lider Liverpool'un 5 puan gerisine düşerken, Tottenham puanını 19'a yükseltti.