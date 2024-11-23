İSTANBUL 16°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Kasım 2024 Cumartesi / 22 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,5467
  • EURO
    36,0147
  • ALTIN
    3005.46
  • BIST100
    9549.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Tottenham, Manchester City'i dağıttı

İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Ange Postecoglou'nun ekibi Tottenham deplasmanda Pep Guardiola'nın ekibi Manchester City'i 4-0 mağlup etti.

23 Kasım 2024 Cumartesi 22:56 - Güncelleme:
Tottenham, Manchester City'i dağıttı
ABONE OL

İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Ange Postecoglou'nun ekibi Tottenham deplasmanda Pep Guardiola'nın ekibi Manchester City'i 4-0 mağlup etti.

Etihad Stadyumu'nda oynanan maçta Tottenham'ın gollerini 13 ve 20. dakikalarda James Maddisoni 52. dakikada Pedro Porro ve 90+3'te Brennan Johnson kaydetti.

Manchester City'de yeni sözleşme sonrası ilk maçına çıkan Pep Guardiola, Tottenham karşısında alınan mağlubiyetle büyük bir şoka uğramış oldu.

Bu sonuçla birlikte ligdeki mağlubiyet serisi 3 maça çıkan Manchester City tam 53 maç sonra evinde kaybetti. Öte yandan Pep Guardiola, kariyerinde ilk kez üst üste 5 maç kaybetmiş oldu.

Manchester City 23 puanda kalarak maç eksiği bulunan lider Liverpool'un 5 puan gerisine düşerken, Tottenham puanını 19'a yükseltti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.