Tottenham, Manor Solomon ile anlaştı

Premier Lig ekibi Tottenham transfer çalışmalarını sürdürüyor. İngiliz ekibi, Shakhtar Donetsk forması giyen Manor Solomon transferini bitirmeye yakın.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Tottenham, geçtiğimiz sezon Fulham'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Shakhtar Donetsk'te olan Manor Solomon ile anlaşmaya vardı.

Tottenham'ın İsrailli oyuncuyu önümüzdeki hafta İngiltere'ye getirip sağlık kontrollerinden geçireceği belirtildi.

İngiliz devi Tottenham, sözleşmesi 31 Aralık 2023'de sona erecek Solomon'u FIFA kuralları doğrultusunda serbest oyuncu konumundan bedelsiz olarak transfer edebilecek.

SEZON PERFORMANSI

Solomon, Fulham ile toplamda 24 karşılaşmaya çıkarken 5 gollük performans sergiledi.