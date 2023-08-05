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Spor

Tottenham, Mehdi Taremi'yi radarına aldı

Tottenham Hotspur, Portekiz Ligi ekiplerinden Porto'da forma giyen İranlı golcü Mehdi Taremi'yi gündemine aldı.

5 Ağustos 2023 Cumartesi 21:50 - Güncelleme:
Tottenham, Mehdi Taremi'yi radarına aldı
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur, Porto forması giyen İranlı golcü Mehdi Taremi ile talip oldu.

İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham Hotspur, Porto'nun tecrübeli santrforu Mehdi Taremi ile ilgileniyor.

Di Marzio'nun haberine göre Kuzey Londra ekibi İranlı golcü için temaslarda bulundu.

Buna karşın Porto sezon sonunda bitecek futbolcusu için 30 milyon euro talep ediyor. Tottenham'ın bu transfer için istekli olduğu belirtildi.

Milan ve Inter'de 31 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip ediyor.

Mehdi Taremi 2020 yılından beri forma giydiği Porto'da 147 maçta 80 gol 49 asist kaydetti.

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