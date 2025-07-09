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Spor

Tottenham, Mohammed Kudüs transferini bitiriyor

Tottenham, Premier Lig'de West Ham forması giyen yıldız futbolcu Mohammed Kudüs'ün transferi için 63 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı.

Haber Merkezi9 Temmuz 2025 Çarşamba 20:01 - Güncelleme:
Tottenham, Mohammed Kudüs transferini bitiriyor
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Teknik direktörlük koltuğuna Thomas Frank'ı getiren Tottenham, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında ilgilendiği Muhammed Kudus'un transferi için kulübüyle anlaştı.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Fabrizio Romano'nun haberine göre Tottenham, Mohammed Kudus için West Ham ile anlaşma sağladı. Londra ekipleri, oyuncunun transferi için 63 milyon Euro ücret üzerinde mutabakata vardı.

6 YILLIK SÖZLEŞME

Mohammed Kudus, transfer olmak istediği Tottenham ile 6 yıllık sözleşme imzalayacak.

Kudüs, perşembe günü Londra'ya gelip sağlık kontrollerinden geçecek.

Geçtiğimiz sezon 35 maçta süre bulan Ganalı oyuncu, 5 gol atarken, 4 asist katkısı sağladı.

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