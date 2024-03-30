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Spor

Tottenham, Omar Marmoush'u istiyor

Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Omar Marmoush'u istediği ileri sürüldü.

30 Mart 2024 Cumartesi 17:41 - Güncelleme:
Tottenham, Omar Marmoush'u istiyor
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Tottenham, yeni sezon için golcü hedefini belirledi.

Geçtiğimiz yaz Harry Kane'e veda eden İngiliz ekibinin, Eintracht Frankfurt forması giyen Omar Marmoush'u kadrosuna katmak istediği kaydedildi.

İLK TEKLİF 30 MİLYON OLACAK

Alman basınında yer alan habere göre, Tottenham'ın, Liverpool'un da listesinde yer alan 25 yaşındaki golcü için ilk olarak 30 milyon euro teklif edeceği öne sürüldü.

FRANKFURT SICAK BAKIYOR

Frankfurt'un ise, bu sezon performansıyla dikkat çeken Mısırlı golcüsü için istediği rakamı bulması halinde golcü futbolcuyu bırakmaya sıcak baktığı ifade edildi.

BU SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Frankfurt forması altında 33 maçta süre bulan Marmoush, 15 gol attı ve 6 asist yaptı.

25 yaşındaki futbolcunun Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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