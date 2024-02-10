İSTANBUL 17°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Şubat 2024 Cumartesi / 1 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,6875
  • EURO
    33,1422
  • ALTIN
    1997.32
  • BIST100
    9045.97
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Tottenham pes etmedi, 3 puanı kaptı!

İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Tottenham, sahasında Brighton & Hove Albion'u konuk etti. Ev sahibi ekip, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

10 Şubat 2024 Cumartesi 20:50 - Güncelleme:
Tottenham pes etmedi, 3 puanı kaptı!
ABONE OL

İngiltere Premier Lig'de 24. hafta maçında Tottenham ile Brighton & Hove Albion karşı karşıya geldi. Maçta Brighton & Hove Albion öne geçti, Tottenham buna rağmen 2-1 kazanmayı başardı.

Brighton & Hove Albion'ın golünü 17. dakikada penaltıdan Pascal Gross kaydetti.

Tottenham'ın golleri 61. dakikada Pape Sarr ve 90+2. dakikada Brennan Johnson'dan geldi.

Bu galibiyetin ardından Tottenham puanını 48'e yükseltti. Brighton & Hove Albion

İngiltere Premier Lig'de bir sonraki hafta Tottenham, Wolverhampton'ı ağırlayacak. Brighton & Hove Albion, Sheffield United deplasmanına çıkacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.