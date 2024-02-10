Tottenham pes etmedi, 3 puanı kaptı!

İngiltere Premier Lig'de 24. hafta maçında Tottenham ile Brighton & Hove Albion karşı karşıya geldi. Maçta Brighton & Hove Albion öne geçti, Tottenham buna rağmen 2-1 kazanmayı başardı.

Brighton & Hove Albion'ın golünü 17. dakikada penaltıdan Pascal Gross kaydetti.

Tottenham'ın golleri 61. dakikada Pape Sarr ve 90+2. dakikada Brennan Johnson'dan geldi.

Bu galibiyetin ardından Tottenham puanını 48'e yükseltti. Brighton & Hove Albion

İngiltere Premier Lig'de bir sonraki hafta Tottenham, Wolverhampton'ı ağırlayacak. Brighton & Hove Albion, Sheffield United deplasmanına çıkacak.