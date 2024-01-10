Tottenham, Radu Dragusin transferini bitirdi

Timo Werner ile kadrosunu güçlendiren Tottenham Hotspur, bir yeni transferini daha açıklamaya hazırlanıyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Tottenham, Genoa'nın 21 yaşındaki Romen stoperi Radu Dragusin'i kadrosuna kattı.

Oyuncunun sağlık kontrollerinden geçmek üzere Londra'ya geldiği belirtilirken, resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılacağı aktarıldı.

Öte yandan Tottenham'ın bu transfer için İtalyan ekibi Genoa'ya yaklaşık 30 milyon euro bonservis ödeyeceği ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Genoa ile 22 maça çıkan Dragusin, bu karşılaşmalarda 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.