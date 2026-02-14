İSTANBUL 16°C / 12°C
Spor

Tottenham, Richarlison'un bonservisini belirledi

Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Brezilyalı forveti Richarlison'un bonservisini 25 milyon euro olarak belirledi.

14 Şubat 2026 Cumartesi 12:01
Tottenham, Richarlison'un bonservisini belirledi
Brezilya'dan gelen haberlere göre Richarlison, Tottenham'daki süresini bu yaz doldurmak üzere. 28 yaşındaki forvet için Türkiye ve Suudi Arabistan pazarları öne çıkarken Tottenham'ın beklediği bonservis bedeli de belli oldu.

İngiltere'de geleceği merak konusu olan Richarlison için dikkat çekici bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Tottenham Hotspur forması giyen Brezilyalı golcünün, 2026 Dünya Kupası'nın ardından kulüpten ayrılma planı yaptığı öne sürülüyor.

YÖNETİMLE YOL HARİTASI BELİRLENDİ İDDİASI

Sözleşmesi 2027 yazına kadar devam eden 28 yaşındaki forvetin, kulüp yönetimiyle ayrılık sürecine dair prensipte uzlaştığı ve olası transfer için yaklaşık 25 milyon euro seviyesinde bir bonservis beklentisi oluştuğu ifade ediliyor.

