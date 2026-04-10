Tottenham, Robertson için harekete geçti

Sezon sonuna yaklaşılırken kulüpler gelecek planlamalarını hızlandırmaya başladı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın, sezon sonunda Liverpool ile vedalaşacak olan Andrew Robertson için harekete geçtiği iddia edildi.

The Athletic'te yer alan habere göre lacivert-beyazlı ekip, 32 yaşındaki sol beki kadrosuna dahil ederek tecrübesinden yararlanmayı amaçlıyor.

İLK TEMAS KIŞ TRANSFER DÖNEMİNDE

Ayrıca Kuzey Londra temsilcisinin oyuncuyla ilk teması kış transfer döneminde kurduğu da aktarıldı.

LIVERPOOL AYRILIĞI AÇIKLADI

Liverpool, geçtiğimiz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 32 yaşındaki sol beki ile sezon sonunda yollarını ayıracağını duyurmuştu.

Ayrılığın açıklanmasının ardından röportaj veren Robertson, "Bu futbol kulübündeki harika anılara her zaman özlemle bakacağım, kulübe dokuz yıl boyunca ruhumu ve kalbimi koydum ve pek pişmanlığım yok." ifadelerini kullanmıştı.

LIVERPOOL'DA NE YAPTI?

2017/2018 sezonunda Hull City'den Liverpool'a transfer olan Robertson; 373 maçta 13 gol - 69 asistlik performans sergiledi.

Robertson; iki Premier Lig şampiyonluğu, bir Şampiyonlar Ligi, (FA Cup) ve iki Lig Kupası'nın yanı sıra FIFA Kulüpler Dünya Kupası, UEFA Süper Kupası ve Community Shield kazandı.