Tottenham, Sandro Tonali'nin peşinde

Tottenham, yaz transfer döneminin en dikkat çeken hamlelerinden biri için çalışmalarını sürdürüyor.

The Athletic'in haberine göre Londra ekibi, Newcastle United'ın İtalyan orta saha oyuncusu Sandro Tonali'nin temsilcileriyle olumlu görüşmeler gerçekleştiriyor. Taraflar arasında henüz kesin bir anlaşma sağlanmasa da görüşmelerin olumlu ilerlediği aktarıldı.

NEWCASTLE İLE TEMAS YOK

Haberde, Tottenham'ın şu ana kadar Newcastle United ile resmi temas kurmadığı belirtildi. Ancak oyuncu tarafıyla anlaşma sağlanması halinde iki kulüp arasında görüşmelerin başlamasının beklendiği ifade edildi.

Transferde en büyük zorluğun ise Tonali'nin bonservis bedeli olduğu kaydedildi.

DEVLER DE İSTİYOR

26 yaşındaki yıldız futbolcuyla Arsenal ve Manchester City'nin de ilgilendiği ancak şu aşamada Tottenham'ın transfer yarışında daha önde olduğu öne sürüldü.

Teknik direktör Roberto De Zerbi'nin Tonali transferini özellikle istediği ve yönetimin de bu hamleye destek verdiği belirtildi.

NEWCASTLE PERFORMANSI

2023 yılında Milan'dan yaklaşık 70 milyon euro bedelle Newcastle United'a transfer olan Tonali'nin sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

Geçtiğimiz sezon İngiliz ekibinde tüm kulvarlarda 53 maça çıkan İtalyan orta saha, 6 gol ve 8 asistlik katkı sağladı. Newcastle formasıyla toplamda ise 110 karşılaşmada 10 gol ve 10 asist üretti.