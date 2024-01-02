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Spor

Tottenham, Sarr ile sözleşme imzaladı!

Tottenham, bu sene takımın gösterdiği performansta kilit isimlerden birisi olan Pape Matar Sarr ile sözleşme yeniledi.

2 Ocak 2024 Salı 19:35 - Güncelleme:
Tottenham, Sarr ile sözleşme imzaladı!
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Tottenham'ın ligde bu sezon gösterdiği çıkışta büyük payı olan Pape Sarr takım tarafından ödüllendirildi.

Tottenham resmi sitesinden yaptığı açıklamayla 21 yaşındaki Senegalli orta saha oyuncusuyla 2030'a kadar sözleşme uzattığını açıkladı.

İşte Tottenham'ın açıklaması:

"Pape Matar Sarr'ın takımımızla ile 2030 yılına kadar sürecek yeni bir sözleşme imzaladığını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz."

19 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Tottenham formasıyla 19 resmi maça çıkan Pape Sarr bu karşılaşmalarda 2 gol, asistlik skor katkısı sağladı.

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