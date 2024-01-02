Tottenham, Sarr ile sözleşme imzaladı!

Tottenham'ın ligde bu sezon gösterdiği çıkışta büyük payı olan Pape Sarr takım tarafından ödüllendirildi.

Tottenham resmi sitesinden yaptığı açıklamayla 21 yaşındaki Senegalli orta saha oyuncusuyla 2030'a kadar sözleşme uzattığını açıkladı.

İşte Tottenham'ın açıklaması:

"Pape Matar Sarr'ın takımımızla ile 2030 yılına kadar sürecek yeni bir sözleşme imzaladığını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz."

19 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Tottenham formasıyla 19 resmi maça çıkan Pape Sarr bu karşılaşmalarda 2 gol, asistlik skor katkısı sağladı.