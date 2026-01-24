Tottenham son dakikada puanı kurtardı

İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında Tottenham, Burnley deplasmanına konuk oldu. Turf Moor'da oynanan maç 2-2 sona erdi.
Tottenham, 38. dakikada Mickey van de Ven'in golüyle deplasmanda 1-0 öne geçti. Burnley, 45. dakikada Axel Tuanzebe'nin golüyle devreye 1-1 ile gitti.
Ev sahibi Burnley, 76. dakikada Lyle Foster'ın golüyle 2-1 öne geçti. Tottenham, Cristian Romero'nun 90. dakikada attığı golle 1 puanı kurtardı ve maç 2-2 bitti.
Bu sonucun ardından Tottenham 28, Burnley 15 puana yükseldi.
Ligin gelecek haftasında Tottenham, sahasında Manchester City'yi ağırlayacak. Burnley, Sunderland deplasmanına gidecek.