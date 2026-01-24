İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ocak 2026 Cumartesi / 6 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,3725
  • EURO
    51,3279
  • ALTIN
    6945.51
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Tottenham son dakikada puanı kurtardı

Tottenham, İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında Burnley deplasmanında sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

HABER MERKEZİ24 Ocak 2026 Cumartesi 20:34 - Güncelleme:
Tottenham son dakikada puanı kurtardı
ABONE OL

İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında Tottenham, Burnley deplasmanına konuk oldu. Turf Moor'da oynanan maç 2-2 sona erdi.

Tottenham, 38. dakikada Mickey van de Ven'in golüyle deplasmanda 1-0 öne geçti. Burnley, 45. dakikada Axel Tuanzebe'nin golüyle devreye 1-1 ile gitti.

Ev sahibi Burnley, 76. dakikada Lyle Foster'ın golüyle 2-1 öne geçti. Tottenham, Cristian Romero'nun 90. dakikada attığı golle 1 puanı kurtardı ve maç 2-2 bitti.

Bu sonucun ardından Tottenham 28, Burnley 15 puana yükseldi.

Ligin gelecek haftasında Tottenham, sahasında Manchester City'yi ağırlayacak. Burnley, Sunderland deplasmanına gidecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Beykoz'da İETT faciası: Otobüsler kafa kafaya çarpıştı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.