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Spor

Tottenham son nefeste güldü!

İngiltere Premier Lig 30. hafta mücadelesinde Tottenham, 86. dakikada bulduğu golle Luton Town'u 2-1 mağlup etti.

30 Mart 2024 Cumartesi 20:37 - Güncelleme:
Tottenham son nefeste güldü!
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İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Ange Postecoglou'nun ekibi Tottenham ile Rob Edwards'ın yönetimindeki Luton Town karşı karşıya geldi.

Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Tottenham 2-1 kazanırken golleri 51. dakikada Issa Kabore kendi ağlarına ve 86. dakikada Heung Min Son kaydetti.

Maçın ilk yarısını 1-0 önde kapatan Luton Town'un tek golünü ise 3. dakikada Tahith Chong kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Tottenham puanını 56'ya yükseltirken, Luton Town 22 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Tottenham deplasmanda West Ham'a konuk olurken, Luton Town deplasmanda Arsenal ile karşılaşacak.

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