İSTANBUL 32°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Haziran 2024 Çarşamba / 6 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3156
  • EURO
    35,0916
  • ALTIN
    2422.91
  • BIST100
    10165.5
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Tottenham, Tanguy Ndombele'nin sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı
Spor

Tottenham, Tanguy Ndombele'nin sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı

Premier Lig ekibi Tottenham, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Galatasaray'da geçiren Fransız futbolcu Tanguy Ndombele ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

IHA12 Haziran 2024 Çarşamba 17:07 - Güncelleme:
Tottenham, Tanguy Ndombele'nin sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı
ABONE OL

İngiliz kulübü Tottenham'da Fransız futbolcu Tanguy Ndombele ile karşılıklı anlaşmaya varılarak sözleşmesi feshedildi. Londra ekibi, ayrılığı resmi internet sitesinden de duyurdu. Tottenham'a 2019 yılında Fransız kulübü Lyon'dan transfer edilen 26 yaşındaki futbolcu, 91 kez forma şansı bulup 10 gol kaydetti.

2023-2024 sezonunda Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile şampiyonluk yaşayan orta saha oyuncusu, sarı-kırmızılılarda da 6'sı ilk on birde olmak üzere 26 maçta forma giydi. Toplamda 681 dakika süre bulan Ndombele 1 kez asist yaparken hiç gol sevinci yaşayamadı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.