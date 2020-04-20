Tottenham taraftarlarından Vedat Muriç paylaşımları!

20 Nisan 2020 Pazartesi 22:25 - Güncelleme: 20 Nisan 2020 Pazartesi 22:25

Fenerbahçe'de başarılı grafik çeken Vedat Muriç hakkında transfer dedikoduları bitmek bilmiyor. İtalya Seri A'dan Lazio'nun da ilgilendiği ve Tottenham'ın 20 milyon euro bonservis bedeli önermeye hazırlandığı belirtilen Kosovalı oyuncuyu değerlendiren taraftarlar, transfere büyük ölçüde sıcak baktıklarını belirtti.

İŞTE O YORUMLAR

İşte Tottenham taraftarlarının Twitter'da Muriqi için yaptığı bazı yorumlar

"Harika bir transfer olur"

"Beni şaşırtmaz. Ucuz, yaşı var, büyük sayılır ve agresif. Diego Costa tipinde bir oyuncu."

"Gerçekten iyi oyuncu"