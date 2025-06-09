İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Haziran 2025 Pazartesi / 13 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,2404
  • EURO
    44,8509
  • ALTIN
    4201.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Tottenham, Thomas Frank ile anlaştı

Teknik direktör Ange Postecoglou ile yoları ayıran Tottenham, Brentford'u çalıştıran 51 yaşındaki Danimarkalı isim Thomas Frank ile sözlü anlaşma sağladı.

HABER MERKEZİ9 Haziran 2025 Pazartesi 16:25 - Güncelleme:
Tottenham, Thomas Frank ile anlaştı
ABONE OL

Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Avustralyalı teknik direktörleri Ange Postecoglou ile geçtiğimiz günlerde yollarını ayırdığını açıklamıştı. Bu gelişmenin ardından teknik direktörlük koltuğuna kimin geleceği merak konusu olurken İngiliz basınından çarpıcı bir iddia orta atıldı.

THOMAS FRANK TOTTENHAM'IN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ

Tottenham, Brentford'u çalıştıran 51 yaşındaki Danimarkalı teknik adam Thomas Frank ile sözlü olarak anlaşmaya vardı. Haberde teknik ekibe katılacak isimler ile görüşmelerin devam ettiği aktarıldı. Anlaşmanın ilerleyen günlerde serbest kalma bedelinin ödenmesinin ardından açıklanması bekleniyor.

BRENTFORD KARNESİ

16 Ekim 2018 tarihinden beri İngiliz ekibini çalıştıran Danimarkalı teknik adam, 317 maçta takımın başında görev aldı. Söz konusu maçlarda 136 galibiyet, 71 beraberlik ve 110 mağlubiyet yaşadı. 479 puan toplayan 51 yaşındaki teknik adam, 1.51 puan ortalaması yakaladı.

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta bıçaklı yumruklu kavga kameralarda! Tartıştığı şahsın ayağını arabanın kapısına sıkıştırarak kırdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.