Tottenham üç puanı üç golle aldı

Premier Lig'in 31. haftasında Tottenham Hotspur, sahasında Nottingham Forest'ı konuk etti. White Hart Lane'de oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazanmayı başardı.

Tottenham'a galibiyeti getiren goller 15. dakikada Murillo (k.k), 52. dakikada Micky van de Ven ve 58. dakikada Pedro Porro'dan geldi. Nottingham Forest'ın tek golünü ise 27. dakikada Chris Wood kaydetti.

Tottenham, bu sonuçla 60 puana ulaşarak 4. sıraya yükseldi. Nottingham Forest ise 32 puanla 17. sırada yer aldı.

Tottenham, gelecek hafta Newcastle United ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Nottingam Forest. seyircisi önünde Wolverhampton'ı konuk edecek.