Tottenham Vida'yı istiyor

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi ilk ayrılık gerçekleşiyor. İngiltere Premier Lig'in dev ekiplerinden Tottenham, Hırvat stoper için girişimlere başladı.

Transfermarketweb'de yer alan habere göre, Tottenham sezon sonu Vida için Beşiktaş'ın kapısını çalacak. Vida için ilk teklifin 9 milyon euro civarında olması bekleniyor. Mali dar boğazdan kurtulmak isteyen Beşiktaş'ın bu teklife sıcak baktığı ve Vida'nın önümüzdeki sezon Premier Lig'de forma giyeceği belirtildi.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 32 maça çıkan Domagoj vida bu karşılaşmalarda 1 gol atarken 1 de asist yaptı.