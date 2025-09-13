İSTANBUL 28°C / 20°C
Spor

Tottenham, West Ham United'ı 3 golle devirdi

Premier Lig'in 4. hafta mücadelesinde Tottenham ile West Ham United, Londra derbisinde karşılaştı. Londra Stadyumu'nda oynanan derbiyi Tottenham, ikinci yarıda bulduğu gollerle birlikte 3-0 kazandı.

HABER MERKEZİ13 Eylül 2025 Cumartesi 22:51 - Güncelleme:
Tottenham, West Ham United'ı 3 golle devirdi
ABONE OL

Premier Lig'in 4. hafta mücadelesinde Tottenham ile West Ham United, Londra derbisinde karşılaştı.

Londra Stadyumu'nda oynanan derbiyi Tottenham, ikinci yarıda bulduğu gollerle birlikte 3-0 kazandı.

Lacivert-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 47. dakikada Pape Sarr, 56. dakikada Lucas Bergvall, 64. dakikada Micky van de Ven attı.

Ev sahibi ekipte Tomas Soucek, 56. dakikada kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

Bu galibiyetle birlikte Tottenham, puanını 9'a yükseltti. West Ham ise 3 puanda kaldı.

Tottenham gelecek hafta Brighton'a konuk olurken, West Ham kendi evinde Crystal Palace'ı ağırlayacak.

