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Spor

Tottenham, Wolverhampton deplasmanında 1 puana razı oldu

İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında Tottenham deplasmanda Wolverhampton ile karşı karşıya geldi. Molineux Stadı'nda oynanan mücadele karşılıklı gollerin ardından 1-1 sona erdi.

28 Aralık 2020 Pazartesi 00:24 - Güncelleme: 28 Aralık 2020 Pazartesi 00:24
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Totttenham, 1. dakikada Ndombele'nin attığı golle öne geçerken, Wolverhampton'ın beraberlik sayısını kullanılan korner sonrasında 86. dakikada Saiss kaydetti. Tottenham, Wolverhampton deplasmanında 4 yıl sonra kazanamadı.

Bu sonucun ardından galibiyet hasreti 4 maça çıkan Tottenham, 26 puanla, lider Liverpool'un 6 puan gerisinde kaldı. Wolverhampton ise 21 puana yükseldi ve 11. sıraya yerleşti.

Premier Lig'in 16. haftasında Tottenham evinde Fulham ile karşılaşacakken, Wolverhampton ise Manchester United deplasmanına konuk olacak.

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