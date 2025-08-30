İSTANBUL 30°C / 21°C
Spor

Tottenham, Xavi Simons transferini duyurdu

İngiltere Premier Ligi ekibi Tottenham, Almanya Bundesliga takımı Leipzig'den Xavi Simons'ı kadrosuna kattı. Kulübün açıklamasında, '7' numaralı formayı giyecek 22 yaşındaki hücum oyuncusunun, 5 yıllık sözleşmeye imza attığı belirtildi.

30 Ağustos 2025 Cumartesi 00:50
Tottenham, Xavi Simons transferini duyurdu
İngiltere Premier Ligi ekibi Tottenham, Almanya Bundesliga takımı Leipzig'den Xavi Simons'ı kadrosuna kattı.

Kulübün açıklamasında, "7" numaralı formayı giyecek 22 yaşındaki hücum oyuncusunun, 5 yıllık sözleşmeye imza attığı belirtildi.

Tottenham Hotspur'a transferi nedeniyle mutlu olduğunu aktaran Hollandalı futbolcu, "Harika bir kulüp ve teknik direktörle tanıştığımda burasının benim için doğru yer olduğunu hemen anladım. Takıma yeteneğimle birlikte sıkı çalışma ve disiplin de katacağım. Kazanmak için, takım için ve taraftarlar için elimden gelen her şeyi yapmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

İngiliz basınına göre, Tottenham bu transfer için 60 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek.

Simons, Alman temsilcisinde 78 maçta 22 gol kaydetti.

Popüler Haberler
