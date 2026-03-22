  • Tottenham yine kaybetti! Nottingham deplasmanda fark attı
Spor

Tottenham yine kaybetti! Nottingham deplasmanda fark attı

Tottenham, baskılı başladığı maçta gol bulamazken Nottingham Forest deplasmanda 3-0'lık galibiyet aldı.

HABER MERKEZİ22 Mart 2026 Pazar 19:28 - Güncelleme:
Tottenham yine kaybetti! Nottingham deplasmanda fark attı
İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Tottenham Hotspur ile Nottingham Forest karşı karşıya geldi. Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Nottingham 3-0'lık skorla kazandı.

Tottenham maça müthiş bir baskıyla ve oyunu tek kaleye çevirerek başladı ama golü 45. dkikada Igor Jesus ile Nottingham Forest buldu.

62. dakikada Morgan Gibbs-White ile farkı artırdı. Taiwo Awoniyi, 87'de maçın skorunu belirledi.

Premier Lig'de galibiyet hasreti 13 maça çıkan Tottenham, 30 puanla küme düşme hattının 1 puan üstünde kaldı.

Tottenham, Tudor döneminde çıktığı 5 lig maçında yalnızca 1 puanda kalabildi.

Ligde oynadığı son 4 maçta yenilmeyen ve 8 puan toplayan Vitor Pereira'nın takımı Nottingham ise puanını 32'ye yükseltti.

Tottenham, gelecek hafta Sunderland deplasmanına gidecek. Nottingham ise evinde Aston Vila'yı ağırlayacak.

