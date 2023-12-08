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Spor

Tottenham'a bir darbe de West Ham'dan!

İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında West Ham'ı konuk eden Tottenham Hotspur, sahadan 2-1 mağlup ayrılarak ligdeki galibiyet hasretini 5 maça çıkardı.

8 Aralık 2023 Cuma 01:30 - Güncelleme:
Tottenham'a bir darbe de West Ham'dan!
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Premier Lig'in 15. haftasında Ange Postecoglou'nun ekibi Tottenham ile David Moyes'in ekibi West Ham karşı karşıya geldi.

Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip West Ham 2-1 kazanırken goller 52. dakikada Jarrod Bowen ve 74. dakikada James Ward-Prowse'den geldi.

Tottenham'ın tek golünü ise 11. dakikada Cristian Romero kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Tottenham 27 puanda kalırken, West Ham puanını 24'e yükseltti.

Ligin bir sonraki maç haftasında Tottenham evinde Newcastle United'ı konuk ederken, West Ham deplasmanda Fulham ile karşılaşacak.

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