Spor

Tottenham'a Igor Tudor da çare olmadı

Premier Lig'de 29 hafta sonunda 29 puanla 16. sırada yer alan Tottenham'da teknik direktör Igor Tudor da kötü gidişatı değiştiremedi.

HABER MERKEZİ8 Mart 2026 Pazar 13:32 - Güncelleme:
Tottenham'a Igor Tudor da çare olmadı
ABONE OL

Tottenham, bu sezonki kötü gidişi durduramıyor.

Ligde 29 hafta sonunda 29 puanla 16. sırada yer alan Tottenham, geçtiğimiz haftalarda Igor Tudor'u göreve getirmişti.

Telegraph'ta yer alan habere göre; deneyimli çalıştırıcı, Tottenham'ın başında çıktığı 3 maçta 3 yenilgi alırken kulüp yönetimi de bir teknik direktör değişikliğini daha düşünüyor.

Kötü gidişi durdurması ve takımı ligde tutması için yarım sezonluğuna göreve getirilen Tudor, gelecek hafta oynanacak Şampiyonlar Ligi maçının sonucuna bağlı olarak görevden alınabilir.

Öte yandan İngiliz ekibinin yaz dönemi için Roberto De Zerbi ile görüşmeler yaptığı da İngiliz basınındaki haberlerde yer aldı.

