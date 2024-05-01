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Spor

Tottenham'a iki kötü haber birden! Timo Werner ve Ben Davies sezonu kapattı

Premier Lig'de pazar günü oynanan Arsenal-Tottenham maçında sakatlanan Timo Werner ve Ben Davies sezonu kapattı.

1 Mayıs 2024 Çarşamba 16:02 - Güncelleme:
Tottenham'a iki kötü haber birden! Timo Werner ve Ben Davies sezonu kapattı
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Premier Lig'de Şampiyonlar Ligi iddiasını sürdüren Tottenham'a 2 futbolcusundan kötü haber geldi.

Premier Lig'de pazar günü Arsenal'la oynanan derbide sakatlanan Timo Werner ve Ben Davies'in sezonun kalan bölümünde forma giyemeyeceği belirtildi.

Kzuey Londra ekibinin teknik direktörü Ange Postecoglou yaptığı açıklamada, "Timo dizinin arkasındaki sakatlık nedeniyle bu sezon forma giyemeyecek. Ben de sakatlığı nedeniyle muhtemelen kadroda olmayacak." dedi.

Premier Lig'de sezonun son 3 haftasına girilirken Tottenham'ın iki maçı eksik.

Ange Postecoglou'nun ekibinin 4. sıradaki Aston Villa ile arasında 7 puanlık fark bulunuyor. Tottenham kalan maçlarını kazanıp rakibinin puan kaybetmesini bekleyecek.

Tottenham ligdeki kalan maçlarında Chelsea, Liverpool, Burnley, Manchester City ve Sheffield United'la karşılaşacak.

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