Premier Lig'de zor günler geçiren ve küme düşme hattında yer alan Tottenham'a bir kötü haber de Cristian Romero'dan geldi.

ESPN'de yer alan habere göre, Sunderland maçında sakatlanan Arjantinli savunma oyuncusu, 5-8 hafta sahalardan uzak kalacak.

27 yaşındaki savunma oyuncusunun Premier Lig'in kalan maçlarında forma giymesi beklenmiyor.

Romero, Dünya Kupası'na ise yetişecek ve Arjantin ile mücadele edebilecek.

Tottenham'da bu sezon 32 maçta süre bulan Arjantinli stoper, savunma performansının yanı sıra 6 gol ve 4 asistle skor katkısı da verdi.