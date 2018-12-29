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Tottenham'a Wembley'de büyük şok

İngiltere Premier Ligi 20. hafta karşılaşmasında Wolverhampton 1-0 geriye düştüğü maçta Tottenham Hotspur'u deplasmanda 3-1 mağlup etti.

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İngiltere Premier Ligi 20. hafta karşılaşmasında Tottenham Hotspur ile Wolverhampton karşı karşıya geldi.
 
Wolverhampton'a galibiyeti getiren golleri 72. dakikada Willy Boly, 84. dakikada Raul Jimenez ve 87. dakikada Helder Costa kaydetti.
 
Tottenam Hotspur'un golünü 22. dakikada Harry Kane attı.
 
Tottenham bu sezon sahasında 3. kez mağlup oldu. Wolverhampton ise bu sezon deplasmanda 4. galibiyetini aldı.
 
Puanını 29 yapan Wolverhampton bir sonraki maçını sahasında Crystal Palace ile oynayacak.
 
Üst üste 5 maç kazanan ve 45 puanda kalan Tottenham Hotspur ise deplasmanda Cardiff City ile karşılaşacak.

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