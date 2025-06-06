Tottenham'da Ange Postecoglou dönemi sona erdi

İngiliz ekibi Tottenham Hotspur, Avrupa Ligi zaferinin baş mimarı Avustralyalı Teknik Direktörü Ange Postecoglou'nun görevine son verdiğini açıkladı.

Tottenham resmi sitesinden yapılan açıklamada; "Ange, 2023 yazında Celtic'ten aramıza katıldı ve sahada bir değişim dönemine tanıklık ederek, geleneksel olarak Kulüple ilişkilendirilen hücum odaklı futbola geri dönmemizi sağladı. Aynı zamanda, geçen ay Bilbao'da bizi UEFA Avrupa Ligi zaferine taşıyarak tarihimizde yeni bir sayfa açtı. Bu başarı sonsuza dek hepimizle yaşayacak." sözleri kullanıldı

Açıklamanın devamında ise şu sözlere yer verildi;

"Ange'e Kulüpteki iki yılı boyunca gösterdiği bağlılık ve katkılarından dolayı son derece minnettarız. Ange, efsanevi isimler olan Bill Nicholson ve Keith Burkinshaw'ın yanında tarihimizde Avrupa kupası kazanan sadece üçüncü menajer olarak her zaman hatırlanacaktır." ifadeleri yer aldı.

Tottenham'ın duyurusuna göre gelecek Teknik Direktör'ün yakın zamanda açıklanması bekleniyor.

Avustralyalı Teknik Direktör, henüz resmi bir açıklama yayımlamadı.