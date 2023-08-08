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Spor

Tottenham'da Davinson Sanchez'in geleceği belli oluyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez için gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak.

8 Ağustos 2023 Salı 18:27 - Güncelleme:
Tottenham'da Davinson Sanchez'in geleceği belli oluyor
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İngiliz ekibi Tottenham'da Davinson Sanchez ile yollar ayrılabilir.

Sky Sports'ta yer alan habere göre, Tottenham'ın Kolombiyalı stoper için gelecek teklifleri değerlendirmeye alacağı aktarıldı.

GALATASARAY'LA ADI GEÇTİ

27 yaşındaki futbolcu, transfer döneminde daha önce Galatasaray'ın da gündemine gelmişti.

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Sanchez'in Tottenham ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

Tottenham, Sanchez'i 2017 yılında 42 milyon euro bedelle Ajax'tan kadrosuna katmıştı. Kolombiyalı oyuncu, Tottenham'da 205 maça çıktı ve 5 gol sevinci yaşadı.

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