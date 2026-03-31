Tottenham'da De Zerbi dönemi resmen başladı

Tottenham, teknik direktörlük görevine Roberto De Zerbi'nin getirildiğini açıkladı.

Çalışma iznine bağlı olarak resmiyet kazanacak anlaşmayla göreve getirilen İtalyan teknik adam, dünyanın en prestijli kulüplerinden birine katıldığı için büyük mutluluk duyduğunu açıkladı.

Kulübün hedeflerinden etkilendiğini belirten De Zerbi, taraftarları heyecanlandıracak bir oyun anlayışıyla başarı yakalamak istediklerini vurguladı. Deneyimli çalıştırıcı, kısa vadede önceliklerinin ligde üst sıralara tırmanmak olduğunu ifade etti.

Sportif direktör Johan Lange ise De Zerbi'nin yaz dönemi için bir numaralı hedefleri olduğunu belirterek, tecrübeli teknik adamın takıma önemli katkı sağlayacağına inandıklarını dile getirdi.