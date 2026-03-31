31 Mart 2026 Salı / 12 Ramazan 1447
  • Tottenham'da De Zerbi dönemi resmen başladı
Tottenham'da De Zerbi dönemi resmen başladı

Tottenham Hotspur, Roberto De Zerbi'yi uzun vadeli sözleşmeyle teknik direktörlük görevine getirdi. İtalyan çalıştırıcı, kulübün hedeflerine inandığını ve önceliğinin ligde üst sıralara tırmanmak olduğunu açıkladı.

HABER MERKEZİ31 Mart 2026 Salı 18:52 - Güncelleme:
Tottenham, teknik direktörlük görevine Roberto De Zerbi'nin getirildiğini açıkladı.

Çalışma iznine bağlı olarak resmiyet kazanacak anlaşmayla göreve getirilen İtalyan teknik adam, dünyanın en prestijli kulüplerinden birine katıldığı için büyük mutluluk duyduğunu açıkladı.

Kulübün hedeflerinden etkilendiğini belirten De Zerbi, taraftarları heyecanlandıracak bir oyun anlayışıyla başarı yakalamak istediklerini vurguladı. Deneyimli çalıştırıcı, kısa vadede önceliklerinin ligde üst sıralara tırmanmak olduğunu ifade etti.

Sportif direktör Johan Lange ise De Zerbi'nin yaz dönemi için bir numaralı hedefleri olduğunu belirterek, tecrübeli teknik adamın takıma önemli katkı sağlayacağına inandıklarını dile getirdi.

