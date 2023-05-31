İSTANBUL 23°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Mayıs 2023 Çarşamba / 10 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    20,7147
  • EURO
    22,2532
  • ALTIN
    1313.11
  • BIST100
    4871.08
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Tottenham'da Harry Kane'nin durumu belirsizliğini sürdürüyor
Spor

Tottenham'da Harry Kane'nin durumu belirsizliğini sürdürüyor

29 yaşındaki deneyimli forvet oyuncusu Harry Kane'nin Tottenham ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Mevcut takımı ile yeni anlaşma yapmayan İngiliz forvetin gelecek sezon hangi takımın formasını giyeceği belirsizliğini sürdürüyor.

31 Mayıs 2023 Çarşamba 16:48 - Güncelleme:
Tottenham'da Harry Kane'nin durumu belirsizliğini sürdürüyor
ABONE OL

Bu sezonu çok çalkantılı geçiren, sezon içerisinde 3 farklı teknik direktör değiştiren Tottenham'da yıldız oyuncu Harry Kane'nin takımdan ayrılma ihtimali bulunuyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Kane için takımlar şimdiden sıraya girmiş durumda.

EN BÜYÜK TAKİPÇİ MANCHESTER UNİTED

Şampiyonlar ligi vizesi alan Manchester United gelecek sezon sözleşmesi bitecek Harry Kane için Tottenham'ın kapısını çalacak. İngiliz basınına göre Daniel Levy oyuncuyu hiçbir şekilde diğer İngiliz takımlarına satmak istemiyor. Ancak yüklü bir teklif gelirse oyuncuyu satmayı düşünebileceği söylendi.

İspanya basınına göreyse Real Madrid eğer ki Karim Benzema takımdan ayrılırsa ilk hedef olarak Harry Kane'yi takıma kazandırmak istiyor. Daniel Levy, Real Madrid'den gelecek teklife daha sıcak bakıyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek oyuncuyu bedavaya göndermemek için Real Madrid'in teklifini kabul edebileceği iddia edildi.

GÖZÜNÜ REKORA DİKTİ

29 yaşındaki İngiliz santrafor Harry Kane, Alan Shearer'ın tüm zamanlarda Premier Lig'de en çok gol ata oyuncu ünvanını kırmak istediği ortaya çıktı. Alan Shearer'ın 260 golle zirvede olduğu rekoru kormak için yalnızca 48 gol daha atması lazım.

49 MAÇTA 32 GOL

Bu sezon Tottenham adına 49 resmi maça çıkan Kane 32 gol atıp 5'de asist yaptı. Premier Lig'de attığı 30 golle, gol krallığı listesinde 2. oldu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.