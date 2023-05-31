Tottenham'da Harry Kane'nin durumu belirsizliğini sürdürüyor

Bu sezonu çok çalkantılı geçiren, sezon içerisinde 3 farklı teknik direktör değiştiren Tottenham'da yıldız oyuncu Harry Kane'nin takımdan ayrılma ihtimali bulunuyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Kane için takımlar şimdiden sıraya girmiş durumda.

EN BÜYÜK TAKİPÇİ MANCHESTER UNİTED

Şampiyonlar ligi vizesi alan Manchester United gelecek sezon sözleşmesi bitecek Harry Kane için Tottenham'ın kapısını çalacak. İngiliz basınına göre Daniel Levy oyuncuyu hiçbir şekilde diğer İngiliz takımlarına satmak istemiyor. Ancak yüklü bir teklif gelirse oyuncuyu satmayı düşünebileceği söylendi.

İspanya basınına göreyse Real Madrid eğer ki Karim Benzema takımdan ayrılırsa ilk hedef olarak Harry Kane'yi takıma kazandırmak istiyor. Daniel Levy, Real Madrid'den gelecek teklife daha sıcak bakıyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek oyuncuyu bedavaya göndermemek için Real Madrid'in teklifini kabul edebileceği iddia edildi.

GÖZÜNÜ REKORA DİKTİ

29 yaşındaki İngiliz santrafor Harry Kane, Alan Shearer'ın tüm zamanlarda Premier Lig'de en çok gol ata oyuncu ünvanını kırmak istediği ortaya çıktı. Alan Shearer'ın 260 golle zirvede olduğu rekoru kormak için yalnızca 48 gol daha atması lazım.

49 MAÇTA 32 GOL

Bu sezon Tottenham adına 49 resmi maça çıkan Kane 32 gol atıp 5'de asist yaptı. Premier Lig'de attığı 30 golle, gol krallığı listesinde 2. oldu.