Tottenham'da hedef Antoine Semenyo

Tottenham, yeni sezon öncesinde transferde vites yükseltti. Özellikle Heung-Min Son'un form durumu ve Şampiyonlar Ligi temposu nedeniyle hücum rotasyonuna takviye yapmayı hedefleyen Londra ekibi, gözünü Premier Lig'in dikkat çeken isimlerinden Antoine Semenyo'ya çevirdi.

Sky Sports'un haberine göre, 25 yaşındaki Ganalı oyuncu Tottenham'ın transfer listesinin üst sıralarında yer alıyor. Geçtiğimiz sezon Bournemouth formasıyla çıktığı 42 maçta 13 gol atan Semenyo, güçlü fiziği, hızı ve çok yönlü yapısıyla Thomas Frank'in oyun planına uyum sağlayabilecek bir profil çiziyor.

Bournemouth'un oyuncu için 50 milyon avrodan fazla bir bonservis talep ettiği belirtilirken, Tottenham yönetiminin bu rakamı gözden geçirmeye hazır olduğu ifade ediliyor. Semenyo'nun hem kanat hem forvet olarak görev yapabilmesi, Spurs'ün yoğun fikstüründe teknik ekibe taktiksel esneklik kazandırabilir.

Yeni sezonda hem Premier Lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefleyen Tottenham'ın bu transferde nasıl bir adım atacağı merakla bekleniyor.