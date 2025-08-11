İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ağustos 2025 Pazartesi / 17 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,7084
  • EURO
    47,3531
  • ALTIN
    4388.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Tottenham'da hedef Savinho

Premier Lig ekibi Tottenham, Manchester City forması giyen 21 yaşındaki genç yıldız Savinho'yu kadrosuna katmak istiyor.

HABER MERKEZİ11 Ağustos 2025 Pazartesi 15:10 - Güncelleme:
Tottenham'da hedef Savinho
ABONE OL

Tottenham, Manchester City forması giyen Savinho'yu kadrosuna katmak istiyor.

İngiliz ekibi, Savinho için Manchester City'nin kapısını çaldı ve ilk teklifini iletti.

50 MİLYON EUROYA RET

Tottenham, Brezilyalı futbolcu için Manchester City'ye ilk etapta 50 milyon euro bonservis teklifi sundu. 21 yaşındaki futbolcu için daha yüksek bir beklentisi olan Manchester City, bu teklifi kabul etmedi.

Tottenham'ın genç futbolcu için girişimlerine devam etmesi bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Manchester City'de geride kalan sezonda 48 maçta süre bulan Savinho, 3 gol attı ve 13 asist yaptı.

ÖNERİLEN VİDEO

Çanakkale'de ciğerlerimiz yandı!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.